Под Киевом произошел мощный пожар после взрыва

Фото: REUTERS.
В Киевской области недалеко от столицы Украины вспыхнул мощный пожар после взрыва с детонацией. Об этом сообщил украинский Telegram-канал "Инсайдер", опубликовав соответствующие кадры с места происшествия.
В сообщении отметили, что возгорание произошло возле Житомирской трассы. Однако густой черный дым виден даже в Киеве.
При этом телеканал "Киев-24" рассказал, что на месте возникновения крупного пожара под Киевом произошла вторичная детонация.
Как писал сайт KP.RU, в ночь на 20 августа несколько серий взрывов прозвучало в Киеве. Взрывы раздавались на фоне объявленной воздушной тревоги. Мэр города Виталий Кличко сообщил о пожаре на складах в Святошинском районе. В то же время в трех районах Киева перестало работать электроснабжение.
Кроме того, в Дарницком районе Киева после ракетного удара загорелось складское здание площадью примерно 1000 кв. м.