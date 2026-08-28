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НовостиПолитика28 августа 2026 19:09

Под Киевом произошел мощный пожар после взрыва

На месте крупного пожара под Киевом произошла вторичная детонация
Сергей ГАПЧУК
Под Киевом произошел мощный пожар после взрыва

Под Киевом произошел мощный пожар после взрыва

Фото: REUTERS.

В Киевской области недалеко от столицы Украины вспыхнул мощный пожар после взрыва с детонацией. Об этом сообщил украинский Telegram-канал "Инсайдер", опубликовав соответствующие кадры с места происшествия.

В сообщении отметили, что возгорание произошло возле Житомирской трассы. Однако густой черный дым виден даже в Киеве.

При этом телеканал "Киев-24" рассказал, что на месте возникновения крупного пожара под Киевом произошла вторичная детонация.

Как писал сайт KP.RU, в ночь на 20 августа несколько серий взрывов прозвучало в Киеве. Взрывы раздавались на фоне объявленной воздушной тревоги. Мэр города Виталий Кличко сообщил о пожаре на складах в Святошинском районе. В то же время в трех районах Киева перестало работать электроснабжение.

Кроме того, в Дарницком районе Киева после ракетного удара загорелось складское здание площадью примерно 1000 кв. м.