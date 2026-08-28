Мордовия подтверждает статус одного из лидеров реализации президентской программы социальной газификации

Глава Мордовии Артём Здунов подчеркнув, что программы газификации имеют огромное значение для поддержки многодетных семей и создания достойных условий жизни. Фото: пресс-служба Главы Республики Мордовия.

В Доме Республики 28 августа прошло рабочее совещание, посвящённое вопросам газоснабжения региона. В нём участвовали Глава Мордовии Артём Здунов, заместитель Председателя Правления ПАО «Газпром» Виталий Маркелов, член Правления и начальник департамента Владимир Марков, генеральный директор «Газпром межрегионгаз» Сергей Густов, а также руководители местных газораспределительных компаний Владислав Портнов. Основной повесткой стали итоги реализации программы газификации за 2021–2025 годы и приоритеты нового пятилетнего плана на 2026–2030 годы.

Артём Здунов отметил, что республика на протяжении более двух десятилетий последовательно сотрудничает с «Газпромом» в реализации программы газификации. Уровень газификации региона уже превысил 90 процентов, а общее число газифицированных населённых пунктов приближается к тысяче.

«В рамках Президентского проекта социальной газификации Мордовия продолжает удерживать лидирующие позиции. В настоящее время от жителей республики принято почти 7800 заявок. Эта работа будет продолжена», - констатировал Артём Здунов.

На совещании также обсуждалось взаимодействие структур «Газпрома» с местными предприятиями в сфере импортозамещения, и глава региона подчеркнул заинтересованность в расширении сотрудничества, предложив новые разработки по запросу компании.

Фото: пресс-служба Главы Республики Мордовия.

Параллельно в республике идёт догазификация частных домовладений в рамках президентской инициативы. За время действия программы газ уже подведён к 6,3 тысячи домов. Очередное подключение состоялось 28 августа в селе Новотроицкое Старошайговского района, где сети были подведены к дому многодетной семьи Романовых. Специалисты проложили коммуникации внутри участка, установили плиту, котёл, счётчик и систему контроля загазованности. На церемонии присутствовали Артём Здунов, Виталий Маркелов и Сергей Густов.

Рядом с домом Романовых работал мобильный офис, где местные жители могли получить консультации и подать заявки на догазификацию.

Артём Здунов поблагодарил руководство «Газпрома» за плодотворную работу, подчеркнув, что программы газификации имеют огромное значение для поддержки многодетных семей и создания достойных условий жизни. Он отметил, что в регионе решаются вопросы занятости и образования, но без тепла и уюта, которые даёт газ, невозможно говорить о полноценном качестве жизни. Глава региона призвал не снижать темпы.

«По поручению Президента России Владимира Владимировича Путина «Газпром» ведет системную работу по догазификации в регионах страны. В рамках этого крупнейшего инфраструктурного социального проекта к газовым сетям ежедневно подключаются тысячи домовладений и социальных объектов», – сообщил Виталий Маркелов.

Он подтвердил, что Мордовия находится в числе лидеров рейтинга регионов по догазификации, а в целом по России более 1,2 миллиона семей уже перешли на экологически чистое топливо. Сергей Густов уточнил, что из почти 7,8 тысячи принятых заявок практически все переведены в договоры, причём свыше 7,2 тысячи исполнены, то есть сети построены до границ участков. Особое внимание уделяется льготным категориям граждан, получающим субсидии.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В этот же день в селе Лемдяй Старошайговского района в рамках всероссийской акции «Храним огонь Победы» был зажжён Вечный огонь. Памятник воинам, погибшим в годы Великой Отечественной войны, установлен здесь ещё в 1975 году. На стеле высечены имена 205 сельчан, не вернувшихся с фронта, а всего на защиту Родины ушли более 700 жителей Лемдяя.

Фото: пресс-служба Главы Республики Мордовия.

Газовики проложили к мемориалу газопровод, установили газогорелочное устройство и символическую пятиконечную звезду, а частицу пламени для зажжения огня доставили от саранского мемориала. На открытие Вечного огня прибыли Артём Здунов, Виталий Маркелов, Владимир Марков и Сергей Густов.

«Этот Вечный огонь будет гореть во славу наших ребят, которые сейчас воюют, которых мы теряем, но остаются их дети, семьи – они сегодня с нами. Я благодарен всем, кто помогает сохранять память о наших героях, в том числе «Газпрому», всем нашим землякам. Эти традиции мы должны передать молодому поколению, – сказал Артём Здунов.

Виталий Маркелов добавил, что Мордовия — его малая родина, а в Лемдяе ушёл на фронт каждый третий житель.

«Этот Вечный огонь будет гореть в память о них и обо всех, кто не вернулся с войны. Сейчас в зоне ответственности «Газпрома» около 2 тысяч мемориалов. Обеспечить постоянное горение Вечных огней на них – наша почетная миссия и священный долг», – отметил Виталий Маркелов.

Сергей Густов напомнил, что ранее огонь зажигали лишь по датам, а теперь он будет гореть постоянно благодаря поддержке региональных властей.