Оперштаб Мурманска назвал фейком видео якобы закрытого совещания по мобилизации Фото: Оперштаб Мурманской области

Видео с якобы "закрытого совещания" властей Мурманской области по мобилизации является фейком. Об этом сообщили в региональном оперштабе.

"В интернет вбросили очередное фейковое видео якобы с участием губернатора Андрея Чибиса. В нем "слитое в сеть" закрытое совещание, в котором говорится о предстоящей мобилизации", - говорится в публикации.

В оперштабе призвали жителей Мурманской области быть бдительными, поскольку в настоящее время при помощи нейросетей возможно создать контент с лицом и голосом любого человека.

В сообщении отметили, что это уже далеко не первая попытка вбросить в интернет-пространство региона фальшивое видео с лицом губернатора Мурманской области.

Как писал сайт KP.RU, ранее зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что российские власти не имеют никаких планов по мобилизации граждан страны для участия в спецоперации на Украине. Политик отметил, что стране достаточно тех ребят, которые воюют, подписав контракт с Минобороны РФ. На фоне того, как киевский режим запихивает в машины ТЦК и избивает несчастных, врагу ничего не остается, кроме как запускать подобную тему в информационное поле, заключил Медведев.