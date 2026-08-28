США потратят 100 млн долларов на расширение стоянки военных самолётов в Испании Фото: REUTERS.

Инженерное командование ВМС США объявило тендер на расширение авиабазы Морон в Испании. Планируется выделить до 100 млн долларов на модернизацию стоянки боевой авиации, чтобы разместить на ней дополнительные стратегические бомбардировщики B-52 с боекомплектом. Об этом сообщает РИА Новости.

Проект включает расширение перрона для девяти самолетов или трех B-52, десять топливных колодцев, новую подъездную дорогу, мачты освещения и перенос линий электропередач под землю.

Стоимость работ по стартовому проекту оценивается в 25-100 млн долларов. Срок выполнения составит около 1038 дней с начала реализации, как указано в документации.

Проект входит в пятилетнюю программу модернизации военной инфраструктуры ВМС США в Испании с бюджетом до 495 млн долларов. Планируется обновить базы в Роте и Морон. Авиабаза Морон важна для ВВС и Корпуса морской пехоты США, обеспечивая логистику и оперативное реагирование в Европе и Африке.

Ранее KP.RU сообщил, что США потратят почти триллион долларов на ядерное оружие в ближайшие 10 лет.