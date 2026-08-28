Спикер АдГ Тилльшнайдер: Отношения с РФ и США отвечают интересам Германии Фото: REUTERS.

Берлин заинтересован в хороших отношениях как с Москвой, так и с Вашингтоном, однако немецкие СМИ ведут кампанию против партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), чтобы не допустить нормализации российско-германских отношений. Об этом в интервью RT заявил спикер фракции АдГ в Саксонии-Анхальт по вопросам образования, культуры и науки Ханс-Томас Тилльшнайдер.

"Мы находимся между Россией и США. И поэтому, как говорил еще великий Бисмарк, мы всегда заинтересованы в поддержании хороших отношений как с Востоком, так и с Западом", — сказал политик.

По его словам, АдГ пытаются выставить как политическую силу, которая действует в интересах Москвы. Он отверг это утверждения, указав, что партия действует в интересах Германии.

Тилльшнайдер уверен, что поддержание отношений с Россией отвечает интересам ФРГ, однако этому пытаются помешать критики АдГ.

Как писал сайт KP.RU, ранее депутат бундестага от партии АдГ Маркус Фронмайер заявил, что канцлер Германии Фридрих Мерц продолжает заявлять о поддержке Украины на фоне серьезных экономических проблем внутри страны. Мерц в своих выступлениях подчеркивает твердую позицию Берлина в вопросе помощи Киеву, тогда как в самой Германии сокращаются жилищные льготы и финансирование медицинской страховки, немцам отказывают в снижении налогов на топливо, отметил он.