В ОАЭ при походе в пустыню погиб сын экс-футболиста и тренера "Челси" Ньютона

Бывший игрок "Челси", тренер Эдди Ньютон (на фото) потерял сына. Фото: AFLO / Global Look Press

Сын бывшего футболиста и тренера лондонского "Челси" Эдди Ньютона - Кассиус Ньютон погиб во время похода в пустыне около Дубая. Об этом сообщил телеканал BBC со ссылкой на источник.

По данным издания, спасатели обнаружили тела 34-летнего Ньютона и 33-летнего Арана Мартинсона 18 июля в горном районе Вади-Накоб в ОАЭ. Погибшие находились в 3-4 км от автомобиля, расстояние между ними составляло около 350 метров. Жена Ньютона сообщила о его пропаже после того, как он перестал выходить на связь.

В материале отметили, что мужчины вышли на прогулку около семи утра по местному времени. Предварительно, причиной смерти стали остановка сердца и дыхания, а факторами, которые способствовали этому, резкое повышение температуры тела, отказ органов и тепловой стресс. Воздух прогревался в те дни свыше 40 градусов.

Как писал сайт KP.RU, ранее стало известно, что футбольный клуб "Лас-Пальмас" на Канарских островах сообщил о смерти молодого и талантливого защитника Зебенсуи Рамоса Гонсалеса. Ему было всего 23 года. Молодой спортсмен погиб после серьезных травм, полученных в результате трагического наезда.