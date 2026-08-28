На ферме в Британии отец и сын утонули в цистерне с навозом Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

В графстве Чешир на северо-западе Англии погибли 72-летний Алан Форд и его 42-летний сын Рик. По данным People, несчастный случай произошел во время работы на ферме.

По данным издания, тела двух мужчин были обнаружены в цистерне с навозом на ферме в Астон-бай-Бадворт. Несмотря на работу спасателей, медиков и санитарной авиации, мужчины погибли.

Согласно предварительным данным, отец с сыном случайно сорвались в цистерну и захлебнулись. Обстоятельства произошедшего уточняются. Расследование ведут полиция и британское Управление по охране труда и технике безопасности (HSE).

Оба погибших были значимыми фигурами в аграрном сообществе региона. Форд-старший когда-то возглавлял Сельскохозяйственное общество Чешира, а Рик помогал ему в работе.

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