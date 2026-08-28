На шестилетнюю девочку упала чаша со святой водой: ребенок получил разрыв аорты

В Италии врачи спасли ребенка, на которого упала чаша со святой водой Фото: Roberto Brancolini/Keystone Press Agency/Global Look Press

Шестилетняя девочка получила разрыв аорты после падения на нее мраморной чаши со святой водой в церкви итальянского города Тринитаполи. Об этом сообщает Today.

По данным издания, девочка потянула чашу за край, после чего конструкция опрокинулась и придавила ее. Сначала ребенка доставили в больницу Барлетты, но затем из-за тяжести травм перевезли в Бари.

Медики диагностировали разрыв в месте разветвления аорты с повреждением общих подвздошных артерий. В больнице отметили, что подобные травмы крайне редко встречаются у детей.

Для проведения операции сформировали команду специалистов разных профилей. Около двух часов врачи устанавливали три эндопротеза. Благодаря этому удалось обойтись без открытой операции. Сейчас угрозы жизни ребенка нет.

Ранее KP.RU сообщал, что врачи в Ростовской области спасли двухмесячного малыша, который не мог дышать. Медики не сразу поняли причину критического состояния. Позже исследование выявило огромную опухоль в горле.