Reuters: американо-израильская Covenant начнёт производство ракет в Германии Фото: REUTERS.

Американо-израильский оборонный концерн Covenant намерен запустить производство ракет средней дальности в окрестностях Лейпцига, начиная с 2027 года. Об этом со ссылкой на информированные источники сообщает Reuters.

Заявленные технические характеристики продукции предусматривают дальность полета более 1500 км при ежегодном объеме выпуска до 1000 единиц. Большинство комплектующих планируют закупать в Германии и Европе.

Ни в Covenant, ни в Минобороны ФРГ эту информацию комментировать не стали.

Причиной проекта, по данным Reuters, стало стремление Берлина снизить расходы на вооружение за счет европейского производства. Особую остроту вопросу придал отказ Вашингтона от обещанных поставок Tomahawk — это подтолкнуло к поиску альтернатив.

Financial Times ранее сообщал, что Берлин намерен расширить производство американского оружия в Германии.