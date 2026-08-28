МИД Азербайджана вызвал посла Польши Радомского из-за телесюжета

МИД Азербайджана вызвал посла Польши из-за телесюжета Фото: Belkin Alexey/news.ru/Global Look Press

Посол Польши в Азербайджане Павел Радомский был вызван в МИД страны, где ему вручили ноту протеста из-за сюжета телеканала TVP World. Об этом сообщили в пресс-службе дипведомства.

Польский англоязычный телеканал 26 августа выпустил программу о внутриполитической ситуации в Азербайджане. В азербайджанском МИД заявили, что в эфире прозвучали "предвзятые и необъективные заявления, направленные против государства и его руководства".

"Польскую сторону призвали принять незамедлительные и действенные меры для прекращения подобных провокационных кампаний против Азербайджана", - отметили в ведомстве.

В МИД добавили, что распространение негативных материалов об Азербайджане государственным общественным вещателем Польши воспринимается как недружественный шаг.

Ранее KP.RU сообщал, что Азербайджан рассматривает возможность выхода страны из Совета Европы. Причиной такого решения президент Ильхам Алиев назвал действия Парламентской ассамблеи Совета Европы, которые Баку расценивает как попытку наказания.