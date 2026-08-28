Студенников: РФ ответит в случае пересмотра Финляндией сделок с недвижимостью Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Москва готова принять ответные меры в случае инициативы финской стороны по пересмотру сделок с недвижимостью, совершенных российскими гражданами. Об этом сообщил директор первого Европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.

«В этих условиях нельзя исключать и новых конфронтационных шагов с финской стороны. Без ответа они не останутся. Будем реагировать адекватно, исходя из наших национальных интересов», — рассказал он для «РИА Новости».

Студенников напомнил, что Хельсинки уже вводил ограничения против россиян. С 2025 года в Финляндии запрещено покупать недвижимость гражданам РФ. Москва считает это нарушением их прав.

По данным издания Yle, закрытие границы с Россией нанесло удар в первую очередь по приграничным городам Финляндии. Таким образом русофобская политика властей республики провалилась.