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НовостиВ мире28 августа 2026 21:01

МИД РФ отреагировал на возможное решение Хельсинки по сделкам с недвижимостью россиян

Студенников: РФ ответит в случае пересмотра Финляндией сделок с недвижимостью
Анна ПЕТРОВА
Студенников: РФ ответит в случае пересмотра Финляндией сделок с недвижимостью

Студенников: РФ ответит в случае пересмотра Финляндией сделок с недвижимостью

Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

Москва готова принять ответные меры в случае инициативы финской стороны по пересмотру сделок с недвижимостью, совершенных российскими гражданами. Об этом сообщил директор первого Европейского департамента МИД РФ Артем Студенников.

«В этих условиях нельзя исключать и новых конфронтационных шагов с финской стороны. Без ответа они не останутся. Будем реагировать адекватно, исходя из наших национальных интересов», — рассказал он для «РИА Новости».

Студенников напомнил, что Хельсинки уже вводил ограничения против россиян. С 2025 года в Финляндии запрещено покупать недвижимость гражданам РФ. Москва считает это нарушением их прав.

По данным издания Yle, закрытие границы с Россией нанесло удар в первую очередь по приграничным городам Финляндии. Таким образом русофобская политика властей республики провалилась.