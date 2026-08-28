В Стамбуле столкнулись два трамвая, пострадали 11 человек Фото: REUTERS.

Не менее 11 человек пострадали при столкновении двух трамваев в стамбульском районе Зейтинбурну. Об этом сообщает Hurriyet.

По данным издания, авария произошла около 20:15 по местному времени на линии Т1 между станциями Пазартекке и Топкапы. Предварительно, два трамвая столкнулись лоб в лоб.

Всех пострадавших доставили в больницу, уточняет газета. Обстоятельства происшествия устанавливаются, начато расследование.

Ранее в Турции на трассе Кютахья-Афьонкарахисар пассажирский автобус попал в аварию. Водитель потерял управление, транспортное средство врезалось в ограждение, съехало с трассы и опрокинулось. Пострадал 31 человек.

Как писал KP.RU, в Улан-Удэ столкнулись два трамвая. В результате аварии пострадали десять человек, включая двух несовершеннолетних. Одной из основных версий МВД назвало технический сбой в работе стрелочного перевода на трамвайных путях.