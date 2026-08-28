США готовят к выдворению британца Яннопулоса, поддерживавшего депортацию

Британский крайне правый активист Майло Яннопулос Фото: Michael Mullenix/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Сотрудники службы иммиграционного и таможенного контроля США задержали британского крайне правого активиста Майло Яннопулоса и готовятся к его депортации. Об этом сообщает BBC.

По данным телеканала, Яннопулос поддерживал рейды ICE и призывал предоставить сотрудникам ведомства "полный юридический иммунитет". Он выступал за немедленное выдворение всех, кто не может подтвердить законность своего пребывания в США.

Яннопулоса задержали сотрудники ICE в штате Луизиана. В Министерстве внутренней безопасности США уточнили, что британец приехал в страну в 2019 году и остался после окончания разрешенного срока пребывания.

Ранее Белый дом заявил о намерении отменить до 200 тысяч неиммиграционных виз для иностранцев, которые после въезда в страну подали заявления на получение убежища или уже проходят соответствующую процедуру.