Спасенная из канадского парка белуха Пикачу умерла после переезда в США

Белухи в парке Marineland Canada перед переселением Фото: REUTERS.

Белуха по кличке Пикачу, которую спасли из закрывшегося канадского морского парка, умерла спустя несколько дней после переезда в аквариум Шедда в Чикаго. Об этом сообщает Associated Press.

По данным издания, 23-летняя самка была одной из восьми белух, которых летом начали перевозить из Marineland в Онтарио. Пикачу была слепа на один глаз и испытывала сложности с социализацией.

После переезда состояние белухи сначала улучшилось, однако 25 августа у нее возникли признаки обезвоживания. Газета уточняет, что сотрудники аквариума пытались восполнить недостаток жидкости у животного.

После того, как белухе пытались дать лекарства и корм, у Пикачу остановилось сердце. В аквариуме Шедда отметили, что опубликуют результаты вскрытия животного после завершения исследований.

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