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НовостиОбщество28 августа 2026 22:55

В России хотят обновить стандарт обучения в начальной школе в 2027 году

Кравцов: Минпросвещения планирует обновить стандарт обучения в начальной школе
Мария ПАНЮТИНА
Минпросвещения России планирует обновить стандарт обучения в начальной школе

Минпросвещения России планирует обновить стандарт обучения в начальной школе

Фото: Ольга ЮШКОВА.

Минпросвещения России планирует в 2027 году обновить федеральный государственный образовательный стандарт для 1-4-х классов. Об этом сообщил глава ведомства Сергей Кравцов.

"Федеральный государственный образовательный стандарт начальной школы планируем обновлять в 2027 году", - сказал министр в интервью РИА Новости.

Кравцов уточнил, что обновление стандарта необходимо для согласования образовательных программ на разных уровнях и более плавного перехода детей от дошкольного образования к школьному.

Ранее KP.RU сообщал, что Минпросвещения РФ отменило возможность самостоятельно менять порядок изучения тем по истории в школьной программе в пределах одного учебного класса. Количество учебных часов на изучение предмета увеличится.