Трамп заявил о заключении крупнейшей в истории нефтяной сделки с Венесуэлой Фото: REUTERS.

Президент США Дональд Трамп заявил о достижении договоренности с Венесуэлой, согласно которой нефтяные резервы страны переходят под контроль Соединенных Штатов.

«США только что заключили соглашение с Венесуэлой, это крупнейшая нефтяная сделка в мировой истории», — сказал Трамп в социальной сети Truth Social. По его словам, таким образом Вашингтон «более чем вдвое увеличит» свои нефтяные запасы, что позволит «существенно снизить» цены на бензин внутри страны.

Напомним, что ранее американский лидер заявил, что затраты Вашингтона на операцию в Венесуэле окупились многократно — в десятки раз. В январе 2026 года США начали военную операцию против Венесуэлы и захватили президента Венесуэлы Николаса Мадуро и его жену.

Президент США также проинформировал, что Соединенные Штаты получили от Каракаса более 80 млн баррелей нефти.