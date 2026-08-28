Россия остается на V месте в мире по запасам угля на начало 2026 года

Запасы угля в России достигли 273,2 млрд тонн к 2026 году Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

По состоянию на начало 2026 года запасы угля в России оцениваются в 273,2 млрд тонн. Это обеспечивает стране V позицию в мировом рейтинге. Об этом говорится в сообщении Минприроды РФ для РИА Новости.

«Страна обладает крупной сырьевой базой угля и находится на пятом месте после Китая, США, Индии и Австралии», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, на начало 2026 года запасы угля в России достигли 273,2 млрд тонн — это на 825,6 млн тонн больше, чем годом ранее.

Согласно данным Росстата, за январь–июль текущего года добыча угля в России сократилась почти на 2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, составив 249 млн тонн.

В прошлом году президент России Владимир Путин уточнил, что запасов угля на Дальнем Востоке хватит почти на 1000 лет. Глава государства также отметил важность эффективного освоения природного ресурса.