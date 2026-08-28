Россиянам назвали первые симптомы Эболы: что важно знать

Врач Дурченков: первыми симптомами Эболы являются температура и больное горло Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Россиянам, прибывшим из стран, где распространена лихорадка Эбола, следует немедленно вызывать скорую помощь при появлении повышения температуры и боли в горле. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил врач Денис Дурченков.

«Важно сообщить медикам о своих симптомах и о дате прибытия из эндемичных районов по лихорадке Эболы», — уточнил специалист.

По словам врача, по возвращении из африканских стран, на которые приходится основная часть случаев заболевания Эболой, необходимо не менее трех недель внимательно следить за своим самочувствием.

Врач также предупредил, что посещать поликлинику самостоятельно не следует — это делается для того, чтобы предотвратить возможное распространение инфекции.

Напомним, что на днях число случаев заболевания Эболой в Демократической Республике Конго достигло 5515.