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НовостиВ мире28 августа 2026 23:39

Военный США заработал миллион долларов на ставках на операциях в Иране и Венесуэле: теперь его отдали под суд

WSJ: военному США грозят обвинения за ставки на операции в Иране и Венесуэле
Мария ПАНЮТИНА
Военному США грозят обвинения за ставки на операции в Иране и Венесуэле

Военному США грозят обвинения за ставки на операции в Иране и Венесуэле

Фото: REUTERS.

Американские власти готовятся предъявить обвинения военному, который заработал более 1 млн долларов на ставках, связанных с военными операциями США в Иране и Венесуэле. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Военный заключал успешные пари на платформе Polymarket, связанные с действиями США в Иране и Венесуэле. По данным издания, расследование в отношении него продолжается с весны.

Следователи проверяют возможное использование военным инсайдерской информации. Обвинения ему могут предъявить уже осенью. Газета отмечает, что дело указывает на усиление борьбы властей США с нарушениями на букмекерских платформах.

Ранее президент Дональд Трамп заявил, что современный мир во многом напоминает казино. По его словам, он не поддерживает ставки. Однако глава Белого дома поинтересовался, делались ли ставки на то, поймают ли президента Венесуэлы Николаса Мадуро.