Найденные в машине Усольцевых 300 тысяч рублей находятся на хранении: вот почему

Адвокат Кравченко: деньги из авто Усольцевых передадут родным при одном условии. Фото: социальные сети Ирины Усольцевой

Денежная сумма размере 300 тыс. рублей, изъятая из автомобиля без вести пропавшей семьи Усольцевых, может быть передана наследникам только после вступления в силу судебного решения о признании собственника средств умершим. Об этом рассказал ТАСС адвокат Дмитрий Кравченко.

«[Близкий родственник] хранит [деньги] до того, пока не признают [владельца денег] в судебном порядке умершим», — пояснил он.

При этом специалист уточнил, что если деньги признаны вещественным доказательством, то для их использования потребуется разрешение следователя.

Сергей и Ирина Усольцевы с дочерью пропали в Кутурчинском Белогорье Красноярского края в сентябре 2025 года. В ходе поисков в бардачке их автомобиля нашли 300 тыс. рублей. В ГСУ СК по краю и Хакасии тогда сообщили, что эти деньги переданы на хранение дочери Сергея от первого брака в рамках уголовного дела.

Турист Алексей Тайганавт в свою очередь предположил, что семья Усольцевых могла оставить деньги в автомобиле, рассчитывая вскоре вернуться.