В России с 1 сентября изменятся правила оплаты премий и сверхурочных

Аналитик Чихачев заявил о возможности двойной оплаты сверхурочных Фото: Ольга ЮШКОВА.

С 1 сентября вступают в силу изменения в Трудовой кодекс, которые существенно меняют правила начисления премий и оплаты сверхурочной работы. Об этом сообщил HR-эксперт Алексей Чихачев.

Аналитик добавил, что привязанные к KPI премиальные выплаты теперь будут обязательными, а регулярные премии начнут учитывать при расчете среднего заработка. Это приведет к увеличению выплат за отпуск и командировки.

"По предварительным оценкам, для компании, где премия составляет треть дохода сотрудника, годовой ФОТ может вырасти на 4-7% без какого-либо повышения окладов", - сказал он для "Прайма".

Чихачев отметил, что изменятся и правила оплаты сверхурочной работы. При увеличении годового лимита переработок до 240 часов первые 120 часов будут оплачиваться с коэффициентом 1,5, а последующие - в двойном размере.

Ранее KP.RU сообщал о двух факторах роста зарплат в России в 2026-2027 годах. Доцент Игорь Балынин уточнил, что среди них: рост минимального размера заработной платы и существующий дефицит высококвалифицированных кадров.