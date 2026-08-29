Еще 12 пациентов получат вакцину от рака кожи: в Минздраве назвали дату

Гинцбург: вакцины от меланомы готовы для 12 российских пациентов Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Вакцины от меланомы готовы для 12 пациентов. Осенью их готовятся передать в Московский онкологический институт им. Герцена для введения больным. Об этом проинформировал научный руководитель НИЦЭМ им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Александр Гинцбург.

«Мы должны совместно с институтом Герцена провакцинировать еще минимум 20 человек до конца года, 12 человек из этих 20 продиагностировали, на них составлены все схемы мРНК-вакцин, они не только составлены, но и синтезированы», — пояснил эксперт для РИА Новости.

По его словам, работа почти завершена, идут финальные стадии производства препаратов. Их передача запланирована на сентябрь–октябрь 2026 года.

Гинцбург ранее анонсировал: еще 20 россиян смогут получить отечественную вакцину от рака кожи уже до конца этого года.

KP.RU также сообщал, что в России хотят разработать вакцины еще против трех видов онкологических заболеваний: рака мочевого пузыря, мелкоклеточного рака легких и колоректального рака.

Кроме этого, в стране разработали способ доставки противоопухолевого препарата, который показал хорошие результаты.