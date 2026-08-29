Полковник Уилкерсон: украинцы сдаются в плен России ради лучшего обращения Фото: REUTERS.

Многие украинские военные стремятся сдаться в плен российским силам, поскольку рассчитывают на более гуманное обращение, чем в рядах ВСУ. Об этом заявил американский полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон.

"На передовой многие украинцы сдаются, чтобы получить лучшее обращение со стороны русских, потому что русские действуют умно и хорошо обращаются с пленными", - сказал аналитик на YouTube-канале.

Уилкерсон добавил, что поражение Украины является лишь вопросом времени. По его мнению, в результате конфликта страна может значительно сократить свою территорию и лишиться выхода к морю, что серьезно ограничит ее возможности для экспорта.

Ранее KP.RU сообщал, что в армии Украины уничтожают своих же солдат. Командование 47-й бригады ВСУ отдало приказ убить пять военнослужащих. Бойцы убеждали своих сослуживцев пожаловаться на офицеров главе Сумской ОВА.