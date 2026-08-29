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НовостиПолитика29 августа 2026 3:12

Дроны ВСУ атаковали Ростовскую область, пострадали семь человек

Слюсарь сообщил о последствиях атаки БПЛА ВСУ на Ростовскую область
Анна ПЕТРОВА
Дроны ВСУ атаковали Ростовскую область, пострадали семь человек

Дроны ВСУ атаковали Ростовскую область, пострадали семь человек

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В результате атаки беспилотников ВСУ на Ростовскую область пострадали семь человек. Об этом проинформировал губернатор Юрий Слюсарь.

«По уточненным данным в результате массированной вражеской атаки на Ростовскую область 7 человек пострадали», — написал глава региона в «Максе».

Он уточнил, что в Ростове-на-Дону госпитализированы четверо пострадавших — двое взрослых и двое детей. Один из детей находится в тяжелом состоянии. В Аксайском районе за медпомощью обратились три человека, им также оказывается помощь.

Данные уточняются, добавил Слюсарь. Губернатор уточнил, что в Пролетарском районе Ростова-на-Дону после падения обломков БПЛА повреждены два многоквартирных дома. Обломки также обнаружены на территории складских помещений. Кроме того, зафиксировано возгорание в лесополосе. В Багаевском районе повреждено остекление в частных домах.