В Ростовской области БПЛА атаковали логистический центр Ozon Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

Компания Ozon сообщила, что ее логистический объект в Ростовской области подвергся атаке беспилотников. Согласно данным компании, сотрудники не пострадали. «Про ситуацию в Ростове-на-Дону. Сегодня ночью под атаку БПЛА попал один из наших логистических объектов в Ростовской области... Возникло небольшое возгорание, но его сразу же потушили», — говорится в сообщении.

Этой ночью БПЛА ВСУ совершили массированную атаку на регион.

Ранее KP.RU сообщал, что российские средства ПВО утром 29 августа отражали воздушную атаку на Ростовскую область. Ударам противника подверглись Ростов-на-Дону, Аксайский, Багаевский и Неклиновский районы.

В результате атаки украинских беспилотников на Ростовскую область ранения получили семь человек.

В это же время ракетная опасность была объявлена в Самарской, Ульяновской, Воронежской, Оренбургской, Свердловской и Пензенской областях.