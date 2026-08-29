В Сумах убили начальника городского ТЦК Пугача Фото: REUTERS.

Начальник Сумского городского территориального центра комплектования и социальной поддержки полковник Андрей Пугач был убит. Об этом сообщили источники в российских силовых структурах.

"В Сумах убит начальник Сумского городского ТЦК и СП полковник Пугач Андрей Юрьевич", - цитирует силовиков РИА Новости.

Причины и обстоятельства гибели военнослужащего не раскрываются. Как отметил источник, официальных заявлений украинских властей по поводу произошедшего на данный момент не поступало.

Напомним, украинцы устали от принудительной мобилизации. На Украине участились случаи угроз и нападений в отношении сотрудников ТЦК. Физическому воздействию подвергаются "родственники людоедов".

Ранее бывший пресс-секретарь киевского главаря Юлия Мендель заявляла, что сотрудники ТЦК относятся к украинцам как к добыче. Она отметила, что мобилизация превратилась в нарушение прав человека.