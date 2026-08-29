Назван простой способ защиты от поедающей мозг амебы

Депздрав Нью-Йорка: для защиты от поедающей мозг амебы помогут зажимы для носа Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Департамент здравоохранения Нью-Йорка выпустил официальные рекомендации по профилактике заражения редкой, но крайне опасной "поедающей мозг" амебой вида Неглерия Фоулера. Специалисты советуют использовать специальные зажимы для носа или просто зажимать ноздри пальцами при нырянии в пресные водоемы.

Опасный микроорганизм обитает в естественных и искусственных пресных водах. Попадая через нос при купании, амеба способна по обонятельному нерву проникнуть в головной мозг. Это вызывает первичный амебный менингоэнцефалит — тяжелейшее заболевание, которое в подавляющем большинстве случаев приводит к летальному исходу.

Для безопасного плавания эксперты также рекомендуют держать голову над поверхностью в горячих источниках, а для промывания пазух использовать исключительно прокипяченную или дистиллированную воду.

При этом власти Нью-Йорка заявили, что местным жителям угроза практически не грозит. В самом мегаполисе не зафиксировано ни единого случая инфицирования, так как основной ареал обитания опасного организма находится в регионах с гораздо более жарким климатом, а заражения чаще всего происходят в теплых непроточных прудах и озерах.

Накануне восьмилетняя девочка умерла после купания в озере. Причиной стала амеба, поразила ее мозг. Семья, не имея средств на лечение, получила помощь от местных бизнесменов и предприятий. Несмотря на усилия, девочка скончалась. Инфекция, почти всегда смертельная, передается через теплую воду.