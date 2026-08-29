ПВО сбила украинскую ракету на границе Пензенской области Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинскую ракету на границе Пензенской области в субботу утром, 29 августа. Об этом сообщил губернатор региона Олег Мельниченко.

По его словам, воздушная цель была уничтожена дежурными расчетами на подлете к области. Глава региона выразил благодарность военнослужащим за слаженную и профессиональную работу, от которой зависят безопасность, жизнь и спокойствие местных жителей.

"Благодарю военнослужащих, стоящих на страже безопасности жителей Пензенской области. От их четкой профессиональной работы зависят жизнь и спокойствие мирных граждан", - написал главыав региона в "Максе.