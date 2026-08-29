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НовостиОбщество29 августа 2026 4:47

Посол РФ предупредил Молдавию об издержках из-за разрыва с СНГ

Посол РФ Озеров: Молдавия потеряет выгоды СНГ после выхода из содружества
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Посол РФ предупредил Молдавию об издержках из-за разрыва с СНГ. Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Посол РФ предупредил Молдавию об издержках из-за разрыва с СНГ. Фото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press

Молдавия рискует понести экономические потери из-за выхода из Содружества Независимых Государств (СНГ) и попыток сохранить прежние привилегии. Такое заявление сделал посол России в Кишиневе Олег Озеров в интервью ТАСС.

По его словам, расчеты молдавских властей на сохранение преимуществ после разрыва связей с СНГ могут оказаться несостоятельными. «Заявления молдавских официальных лиц о возможности сохранения преимуществ... с высокой степенью вероятности окажутся несбыточными», — подчеркнул дипломат.

Озеров отметил, что республика может лишиться доступа к Зоне свободной торговли СНГ, поскольку ряд ключевых соглашений связан с нормативной базой объединения. Он также напомнил, что в 2011–2021 годах партнерство с постсоветскими странами обеспечило экономике Молдавии рост ВВП почти на 41%.

Напомним, первый зампред председателя комитета Госдумы по делам СНГ, директор института стран СНГ Константин Затулин в беседе с KP.RU назвал выход Молдавии из СНГ первым шагом на пути присоединения к Румынии.