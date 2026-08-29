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НовостиОбщество29 августа 2026 5:08

Володин рассказал о расширении ограничений для иноагентов

Вводится запрет на распространение социальной рекламы на ресурсах, подконтрольных иноагентам
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Володин рассказал о расширении ограничений для иноагентов

Володин рассказал о расширении ограничений для иноагентов

Фото: Иван МАКЕЕВ. Перейти в Фотобанк КП

В сентябре в России вступят в силу новые законы, часть из которых касается деятельности иностранных агентов. Об этом сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

С сентября будет запрещено распространять социальную рекламу на ресурсах, подконтрольных иноагентам. Кроме того, сами иностранные агенты не смогут выступать рекламодателями в этой сфере.

До 15 увеличивается число статей КоАП, по которым к ответственности можно привлекать находящихся за пределами России лиц за правонарушения против страны. Для того чтобы нарушители не могли уклониться от исполнения судебных решений, вводится возможность ареста их имущества.

«Те, кто совершает действия, направленные против России, её суверенитета и безопасности, будут отвечать по всей строгости закона», — заявил парламентарий.