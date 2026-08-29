В МИД РФ рассказали, как Зеленский "вытер ноги" о мораторий США Фото: REUTERS.

Украинская сторона систематически нарушала мораторий на удары по энергетической инфраструктуре, который активно продвигали США. Такое заявление сделал заместитель министра иностранных дел РФ Михаил Галузин в интервью РИА Новости.

По словам дипломата, только весной 2025 года украинские власти 136 раз нарушили это соглашение. Галузин подчеркнул, что Киев проигнорировал дипломатические усилия Вашингтона по защите энергетических объектов.

«Этот мораторий активно продвигала американская сторона, а режим Владимира Зеленского, по сути, вытер об нее ноги», — заявил замглавы внешнеполитического ведомства.

Напомним, в Кремле заявили, что Россия соблюдает соглашение с Украиной о неприменении ударов по энергетическим объектам, в то время как украинская сторона практически ежедневно нарушает его, продолжая атаки на такие объекты в РФ.