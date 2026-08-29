В РФ с сентября введут новые трудовые гарантии для женщин с детьми до трех лет Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

С началом осени в России заработают важные изменения в Трудовом кодексе, направленные на усиленную защиту уязвимых категорий работников. Ключевое нововведение касается женщин, воспитывающих детей в возрасте до трех лет, а также лиц, растящих их без матерей. Об этом РИА Новости сообщил первый зампред комитета Госдумы по защите конкуренции Игорь Игошин.

Согласно закону № 91-ФЗ, работодателям теперь категорически запрещено устанавливать испытательный срок для этой категории сотрудников. Ранее подобная льгота распространялась исключительно на матерей с детьми до полутора лет. За включение незаконного пункта в трудовой договор нанимателям грозят штрафы до 50 тысяч рублей.

Кроме того, законодательные корректировки затронули участников специальной военной операции. Поправки в статью 179 ТК РФ гарантируют им преимущественное право остаться на рабочем месте при сокращении штата. Если производительность труда и квалификация сотрудников равны, приоритет примет работодатель, чей договор был возобновлен после возвращения со службы по мобилизации или контракту.

Ранее сайт KP.RU подробно рассказывал о том, какие льготы и выплаты положены матерям-одиночкам в 2026 году, какие документы нужны для оформления и куда их подавать.