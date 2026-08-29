ВС РФ ударили по Киеву, поражены склады с комплектующими для «Фламинго» Фото: REUTERS.

Российские военные поразили в Киеве и Киевской области логистический центр «Фим Сервис», склады которого использовались для хранения комплектующих для украинской крылатой ракеты «Фламинго». Об этом сообщило Министерство обороны РФ.

Кроме того, в военном ведомстве заявили об уничтожении логистического центра в Калиновке, где расположен таможенный терминал, использовавшийся для распределения поступающих с Запада грузов военного назначения.

Также российская армия поразила склад боеприпасов ООО «Фаер Поинт». По данным Минобороны РФ, на нем хранились комплектующие и стартовые ускорители для украинских ударных беспилотников FP-1 и FP-2 производства компании Fire Point. Ранее сообщалось, что эти БПЛА используются Украиной для нанесения дальних ударов.