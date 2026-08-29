В Финляндии сообщили о последствиях закрытия границы с РФ

В Финляндии заявили о риске оттока населения из-за закрытия границы с РФ Фото: Олег ЗОЛОТО. Перейти в Фотобанк КП

Приграничные регионы Финляндии столкнулись с угрозой масштабного оттока населения из-за продолжающегося закрытия границы с Россией и полного прекращения туристического потока. Об этом сообщил председатель финской организации общественной организации Naapuriseura Яури Варвикко.

Сухопутная граница между странами остается закрытой по инициативе Хельсинки с ноября 2023 года. По словам эксперта, это решение наносит сокрушительный удар по местной экономике, лишая людей источников дохода.

"Сокращение рабочих мест в сфере туризма и торговли угрожает ускорить отток населения из регионов и повысить уровень безработицы", — сказал представитель Naapuriseura в беседе с РИА Новости.

Варвикко отметил, что во многих восточных муниципалитетах безработица уже вплотную приблизилась к отметке в 20%, что превышает показатели западного побережья Финляндии почти в два раза. Ситуация продолжает стремительно ухудшаться.

Как писал сайт KP.RU, Восточная Финляндия после закрытия границы с Россией терпит убытки в миллион евро каждый день. Потери доходов всей страны ежегодно достигают двух миллиардов евро.