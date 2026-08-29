СК возбудил дела после атак ВСУ по мирным в Белгородской и Ростовской областях

Идет установление примененного вооружения и лиц, причастных к терактам Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Следственный комитет РФ возбудил уголовные дела о терактах после атак украинских боевиков на гражданские объекты в Белгородской и Ростовской областях. Речь идет, в частности, об ударе по автобусу с мирными гражданами и объектам гражданской инфраструктуры. Об этом сообщила официальный представитель СК России Светлана Петренко. Релиз есть в распоряжении kp.ru.

Напомним, что 28 августа 2026 года в селе Грузское Борисовского округа Белгородской области ВСУ с помощью БПЛА атаковали автобус, в результате чего погибли два человека, еще шестеро пострадали. На следующие ночь украинские беспилотники ударили также по Ростовской области. В Ростове-на-Дону и Аксайском районе были ранены местные жители, повреждены дома.

"Представители преступного киевского режима вновь продемонстрировали жестокое и бесчеловечное отношение к мирному населению", - сообщает СК.

Идет установление примененного вооружения и лиц, причастных к терактам.