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НовостиЗвезды29 августа 2026 6:53

Скандалистка из «Дома-2» Ирина Пинчук сыграла мусульманскую свадьбу: ее сердце укротил бизнесмен

Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук объявила, что вышла замуж
Марк СОКОЛОВ
Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук объявила, что вышла замуж за бизнесмена Саламбека Мартазанова.

Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук объявила, что вышла замуж за бизнесмена Саламбека Мартазанова.

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Звезда «Дома-2» Ирина Пинчук объявила, что вышла замуж за бизнесмена Саламбека Мартазанова. Об этом 31-летняя модель рассказала в видеообращении к поклонникам.

Пара заключила брак по исламским обычаям. Мартазанов исповедует ислам, поэтому влюбленные провели обряд никях.

«Многие из вас, заходя в блог к Саламбеку, были в недоумении, когда он говорил про какую-то супругу. Так вот: конечно же, когда он говорит про супругу, он имеет в виду меня. А всё потому, что Саламбек у меня мусульманин, и между нами был сделан никях. Я, конечно, это всё не афишировала, всё было сделано между нами», — отметила Пинчук.

В качестве свадебного дара звезда реалити попросила у избранника только букет цветов. Мартазанов в итоге прислал ей большую корзину, которую из автомобиля выносили двое мужчин.

Пинчук также пожаловалась на появившиеся в Сети публикации о муже. В них утверждалось, что бизнесмен якобы украл у нее 100 миллионов рублей и уехал из страны. Модель назвала эту информацию выдумкой.

Ирина Пинчук и ее бывший муж Арай Чобанян

Ирина Пинчук и ее бывший муж Арай Чобанян

Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Напомним, осенью 2025 года Пинчук развелась с участником «Дома-2» Араем Чобаняном. До расставания супруги прожили в браке около четырех лет. У бывшей пары растут двое сыновей — Давид и Алан. О новом романе Пинчук рассказала весной 2026 года.