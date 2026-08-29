Никитин: власти Нижнего Новгорода готовы обсудить проведение концерта Канье Уэст

Руководство Нижнего Новгорода готово рассмотреть возможность проведения концерта американского рэпера Канье Уэста на территории региона. Об этом заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
«У меня пока нет информации, что кто-то "за" или "против", но мы, безусловно, готовы были бы рассмотреть любые варианты», — сказал он в комментарии для Telegram-канала Александра Юнашева.
Заместитель главы администрации президента Максим Орешкин также отметил, что Нижний Новгород готов принимать крупные мероприятия.
«Нижний будет принимать КХЛ, нижегородцы будут этому радоваться», — заявил замглавы.
Ранее глава Городецкого округа Александр Мудров пригласил Уэста выступить в Нижегородской области, заявив, что для концерта найдутся подходящие площадки. Тем временем власти Городецкого округа выразили готовность принять концерты рэпера, если они все-таки не состоятся в Петербурге 10 и 11 октября.