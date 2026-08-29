Ростех продемонстрирует самолет Ил-114-300 и вертолет Ми-171А3 на ВЭФ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Госкорпорация «Ростех» продемонстрирует региональный самолет Ил-114-300 и вертолет Ми-171А3 на XI Восточном экономическом форуме. Об этом сообщили в госкорпорации.

Ил-114-300 в дни проведения ВЭФ можно будет увидеть в аэропорту Владивостока. Ми-171А3 представят непосредственно на площадке форума. Впервые вертолет покажут в модификации с салоном повышенной комфортности.

Руководитель службы по региональной политике Ростеха Дмитрий Азаров отметил, что воздушные суда рассчитаны в том числе на эксплуатацию в условиях Дальнего Востока.

«Дальний Восток предъявляет особые требования к технике: здесь огромные расстояния, сложная география, суровый климат и множество территорий, где возможности наземного транспорта ограничены. Ил-114-300 способен работать на аэродромах с ограниченной инфраструктурой, Ми-171А3 — обеспечивать пассажирские и грузовые перевозки на сотни километров и при необходимости выполнять спасательные и санитарные задачи», — сказал Азаров.

Кроме авиационной техники Ростех представит на ВЭФ разработки Концерна «Радиоэлектронные технологии» для промышленности и радиоэлектроники. Калининградский янтарный комбинат госкорпорации впервые примет участие в форуме и покажет редкие образцы балтийского янтаря возрастом 35–40 млн лет.

Восточный экономический форум пройдет во Владивостоке с 1 по 4 сентября на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой ВЭФ в 2026 году станет «Дальний Восток — развитие во благо людей».

Ранее в Минпромторге России сообщили о планах начать первые поставки пассажирских Ил-114-300 в августе 2026 года. Самолеты должны получить во Втором Архангельском объединенном авиаотряде. Ил-114-300 предназначен для региональных перевозок и создается в рамках программы развития отечественной гражданской авиации.