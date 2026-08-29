Восемь выходцев из Центральной Азии и Закавказья лишили гражданства РФ: что стало причиной

ФСБ лишила восемь выходцев из Центральной Азии и Закавказья гражданства РФ Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

ФСБ совместно с МВД прекратили гражданство России восьми выходцам из Центральной Азии и Закавказья, которые создавали угрозу национальной безопасности страны. Об этом сообщила ФСБ.

В частности, гражданства лишился житель Ставропольского края, участвовавший в мероприятиях по формированию негативного восприятия русской культуры и неприятия лиц славянской национальности. Он также призывал саботировать госполитику поддержки участников спецоперации.

Лишенный гражданства РФ житель Адыгеи, по данным ФСБ, критиковал участие мусульман в боевых действиях на Украине на стороне ВС России и обсуждал с окружением тему «джихада» на российской территории.

Трех жителей Тверской области обвинили в причастности к сбыту контрафактного алкоголя и табака, нелегальном трудоустройстве иностранцев, фиктивной регистрации мигрантов и других правонарушениях.

Кроме того, гражданства лишился житель Челябинской области, связанный с незаконным молельным домом, где, по данным ведомства, распространялись экстремистские идеи.

Еще двое выходцев из Закавказья, как заявили в ФСБ, разжигали межнациональную рознь, призывали представителей диаспор отказываться от российских паспортов и ставили под сомнение легитимность гражданства РФ.

Напомним, Госдума расширила перечень оснований для лишения приобретенного гражданства РФ. Сайт KP.RU подробно разбирал, как работают новые правила.