В Грузии расследуют смерть абхазского блогера, появились нюансы: задержана его подруга Фото: REUTERS.

В Грузии по делу о смерти блогера из Абхазии Даура Буавы задержали гражданку иностранного государства. Об этом сообщили в пресс-службе МВД Грузии.

По данным ведомства, Буава и его подруга вместе употребили наркотики в его доме, после чего обоим стало плохо. Девушка покинула квартиру, оставив блогера одного в критическом состоянии.

«В результате допроса обвиняемой установлено, что она оставила одного Даура Буаву, который находился в критическом и опасном для жизни состоянии. В частности, обвиняемая вторым ключом закрыла снаружи дверь квартиры и ушла так, что о случившемся никому не сообщила и никого не попросила помочь Дауру Буаве», — говорится в сообщении МВД.

Уголовное дело возбуждено по статьям о доведении до самоубийства и оставлении в опасности. Предусмотренное по ним наказание включает штраф, исправительные или общественно полезные работы, домашний арест либо лишение свободы на срок до двух лет.

Напомним, тело Буавы обнаружили в пятницу в одной из квартир Тбилиси после того, как блогер долгое время не выходил на связь. По предварительным данным, при первоначальном осмотре следов насилия на его теле не нашли. После обнаружения тела МВД Грузии начало расследование обстоятельств смерти.