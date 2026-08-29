Маск разразился руганью в адрес руководства OpenAI Фото: REUTERS.

Гендиректор SpaceX Илон Маск резко высказался в соцсети X в адрес главы OpenAI Сэма Альтмана и президента компании Грега Брокмана, назвав их «абсолютно ненадежными засранцами» и обвинив в краже.

«Мне совершенно все равно. Скам Альтман и Грег Стокман — абсолютно ненадежные засранцы, которые украли некоммерческую организацию с открытым исходным кодом», — заявил Маск.

При этом миллиардер намеренно исказил имена оппонентов, используя созвучные английские слова со значением «мошенничество» и «пастух».

Поводом для публичной перепалки стало решение OpenAI прекратить сотрудничество с сервисом Cursor после того, как разработчик инструментов для программирования перешел под контроль SpaceX, интегрируя модели OpenAI, Anthropic, Google и нейросеть Grok. Это обострило противостояние между Маском и руководством OpenAI.

Ранее Маск через суд пытался отстранить Альтмана от поста главы OpenAI. Кроме того, он хотел добиться возвращения OpenAI к некоммерческой модели работы.