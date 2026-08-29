Пришел в черном костюме и с орхидеей, а потом убил: скандальные подробности убийства под Новосибирском

Житель Новосибирской области Константин Жидких, убивший жену на глазах у детей, намерен обжаловать вынесенный ему приговор. Об этом «КП-Новосибирск» рассказала семья погибшей женщины.

Жидких познакомился с будущей супругой в 2012 году. В браке у пары родились трое детей, еще двоих сыновей женщина воспитывала от первого брака. Летом 2023 года семья переехала в Омскую область, однако спустя несколько месяцев женщина решила вернуться вместе с детьми в родное село Ярково. Родные помогли ей с переездом. Жидких пытался вернуть супругу, однако она отказалась возвращаться в Омскую область.

Трагедия произошла 19 апреля 2024 года. Мужчина, который еще в детстве лишился ноги, приехал к жене в черном костюме и принес орхидею, как на их первом свидании. По словам родственников погибшей, мириться мужчина не собирался. Вскоре он напал на супругу с ножом. Женщина попыталась убежать и добралась до ворот, однако нападавший вернул ее во двор. Свидетелями произошедшего стали дети.

После убийства Жидких скрылся и направился к реке, где его позднее задержали полицейские. В июне 2025 года суд вынес ему обвинительный приговор. Теперь осужденный намерен добиться пересмотра решения.

«Есть такая информация: будем выяснять, примет ли его жалобу суд», — рассказал брат погибшей.

После смерти женщины несовершеннолетние дети остались на попечении родственников.

Ранее Новосибирский районный суд приговорил Жидких к 11 годам лишения свободы за убийство супруги. Родственники погибшей сочли назначенный срок слишком мягким. Семья также подавала иски о компенсации морального вреда, которые суд удовлетворил частично.