На Западе испугались жестких заявлений Захаровой. Фото: МИД

Заявление официального представителя МИД России Марии Захаровой о возможных ответных мерах Москвы на передачу Лондоном военных технологий Киеву стало самым жестким и беспрецедентным предупреждением в адрес Великобритании за последнее время. К такому выводу пришли журналисты агентства Reuters.

Поводом для публикации стали слова российского дипломата, прозвучавшие на брифинге, о передаче Великобританией технологических данных для организации производства крылатых ракет Storm Shadow на территории Украины.

«Предупреждение, озвученное... во время брифинга, звучало и раньше, но без такой же риторической силы и срочности», — сказано в материале.

В материале агентства подчеркивается ключевой тезис Москвы о том, что Лондон находится всего в одном шаге от того, чтобы стать юридическим соучастником конфликта.

«Лондон был всего лишь «в шаге» от того, чтобы стать юридически соучастником — по мнению Москвы — в том, что она называла терроризмом против российских гражданских лиц», — отмечается в публикации Reuters.

Напомним, Захарова подчеркнула, что в случае применения Киевом вооружений при прямой британской поддержке ответными целями российской армии могут стать любые военные объекты Соединенного Королевства как на Украине, так и за ее пределами. Представитель внешнеполитического ведомства также отметила, что все лица, причастные к военным преступлениям против России, неизбежно понесут строгую ответственность.

Все произошло после того, как премьер Великобритании Энди Бернем, с помпой прибывший в Киев в годовщину независимости Украины, заявил, что производитель ракет Storm Shadow европейский концерн MBDA рассекретит для украинцев документацию по производству этого оружия, чтобы на Украине смогли делать его самостоятельно.

Военный эксперт, полковник запаса Юрий Кнутов в беседе с «Комсомольской правдой» назвал заявления британского премьера о намерении производить Storm Shadow на Украине простым политическим пиаром, поскольку украинская сторона способна только на отверточную сборку. По словам специалиста, спонсоры опасаются транспортных рисков, чтобы Россия не уничтожала компоненты.