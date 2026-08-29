В Волгограде умер ещё один пострадавший при атаке БПЛА в ночь на 31 июля Фото: Дмитрий ПОЛУХИН. Перейти в Фотобанк КП

В Волгограде скончался ещё один пострадавший в результате массированной атаки украинских беспилотников в ночь на 31 июля. Об этом 29 августа, в субботу, сообщили в комитете здравоохранения региона.

«Несмотря на усилия медиков, пострадавший умер», — сказали в ведомстве.

31 июля после ударов киевских БПЛА при разборе завалов на месте жилого дома на улице Булаткина обнаружили тело погибшей женщины. Ещё восемь человек были направлены в больницы с ранениями, двое из них — в тяжёлом состоянии. Один пострадавший умер в больнице 4 августа. К середине августа шесть человек выписали. Таким образом, число жертв атаки возросло до трёх человек.

В результате вражеской атаки по мирным гражданам Волгограда в Тракторозаводском районе были повреждены восемь многоквартирных домов, а также частный дом в Красноармейском районе. Логистический центр Wildberries в Дзержинском районе полностью выгорел. В компании сообщили, что обошлось без пострадавших, а логистические цепочки перестроены.