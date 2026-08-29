Хотел продать дочь и избивал жену: россиянка сбежала от тирана-иностранца благодаря ударам США по Ирану

Петербурженка с дочерью смогла сбежать от мужа на фоне ударов США по Ирану Фото: Личная страница героя публикации в соцсети.

Петербурженка Галина вместе с шестилетней дочерью вернулась на родину после почти двухлетнего заточения в Иране. Выбраться из страны женщине удалось лишь в момент всеобщей суматохи, вызванной военным конфликтом между Ираном и США. Об этом рассказал «КП — Санкт-Петербург».

История началась с того, что Галина вышла замуж за гражданина Ирана по имени Али, приехавшего в Россию. У пары родилась дочь Даша, однако вскоре муж начал проявлять жестокость. После очередного избиения женщина попала в больницу, чем воспользовался супруг, тайком увезший ребенка в Иран.

Прибыв на поиски, Галина столкнулась с угрозами. Муж заявил, что намерен продать девочку замуж по достижении ею девятилетнего возраста. Ради спасения ребенка женщина разыграла примирение, переехала к мужу, а затем улучила момент для побега. Однако выехать из страны законным путем она не могла. Отец наложил запрет на выезд ребенка за границу. Местные органы опеки не помогли, а российское уголовное дело не имело юридической силы в Иране.

Отчаявшись, женщина попыталась нелегально покинуть страну через посредников. На это ушло четыре миллиона рублей и здоровье, но авантюристы лишь обманули ее.

«Два миллиона рублей — сухой хруст купюр, отданных детективному агентству... Человек с честными глазами обещал золотые горы, клялся вытащить нас из клетки», — поделилась Галина.

Вторая попытка также обернулась крахом. Посредники изготовили для ребенка поддельный иранский документ, но переправить семью через границу не смогли.

«Фальшивка. Наша новая жизнь умещалась в нескольких страницах подделки. Но через границу нас не перевели», — вспоминала петербурженка.

Спасение пришло неожиданно, когда начались авиаудары США по Ирану. Воспользовавшись хаосом, женщина с дочерью присоединились к группе беженцев и эвакуировались на корабле в Турцию, откуда благополучно добрались до Петербурга.

Сейчас иранский кошмар остался позади. Даша готовится к школе, примеряет форму и много рисует, а мать не скрывает переполняющих ее эмоций.

«Я смотрю на тебя, доченька, и мое сердце замирает не только от нежности, но от пронзительной, звенящей благодарности», — сообщила она, когда кошмар закончился.

Ранее сайт KP.RU рассказывал о том, как женщина-инвалид смогла сбежать от мужа, который ее избивал.