Путин прибыл в Московский педагогический госуниверситет Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН. Перейти в Фотобанк КП

Президент Российской Федерации Владимир Путин 29 августа, в субботу, прибыл в Московский педагогический государственный университет (МПГУ). Глава государства примет участие в мероприятии, приуроченном к 1 сентября.

Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Путин пообщается с педагогами, а также с победителями олимпиад.

Московский педагогический государственный университет — ведущий педагогический вуз России. Это крупнейший научно-исследовательский, воспитательный и просветительский центр в системе Минпросвещения РФ. В состав МПГУ входят 17 институтов и факультетов, лицей, колледж, а также филиалы в Ставрополе, Анапе, Дербенте, Покрове и Черняховске.

Ранее KP.RU сообщал, что в июле Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах поддержки учителей, направленных на повышение престижа профессии. Среди них — совершенствование требований к режиму рабочего времени и объёму нагрузки, а также рекомендация обеспечить приём детей педагогов в детские сады в первоочередном порядке.

В Минпросвещения РФ также рассказали, как начнётся учебный год 1 сентября 2026 года. Во всех школах и колледжах страны пройдёт торжественная церемония поднятия флага и исполнения гимна, а первым занятием станет урок из цикла «Разговоры о важном», посвящённый патриотическому воспитанию и традиционным ценностям.