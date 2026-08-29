Туск назвал ближайшие месяцы критическими для Украины Фото: REUTERS.

Премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что наступивший период определит судьбу безопасности Украины, Польши и всего региона. По его мнению, российско-украинский конфликт находится «в переломной точке».

«В связи с этим мы должны быть готовы к разным вариантам развития событий, и, безусловно, ближайшие семь месяцев будут критическими», — подчеркнул глава польского правительства, выделив предстоящие осень и зиму как ключевой отрезок времени.

Напомним, что Туск также выступил с оправданием действий по подрыву «Северных потоков», призвав Берлин прекратить преследование подозреваемых украинцев. Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявили, что подобные заявления подрывают международный правопорядок.