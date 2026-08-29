Guardian: Европа на грани газовой паники из-за низких запасов в ПХГ Фото: REUTERS.

Европейский энергетический рынок охватила «зимняя паника» — стремительное приближение холодов застало страны ЕС с подземными газовыми хранилищами, заполненными значительно ниже средних многолетних значений, сообщает The Guardian.

По состоянию на август уровень заполненности ПХГ в Европе составляет лишь 63% от общей ёмкости. Это существенно ниже обычных для этого периода 80%, что создаёт серьёзные риски для прохождения осенне-зимнего максимума потребления. При сохранении текущих темпов закачки к началу зимы запасы могут оказаться на 20% ниже среднего пятилетнего уровня и достигнуть минимумов с 2013 года.

В Германии хранилища заполнены лишь наполовину, в Бельгии — 51%, в Нидерландах — 45%. Критическая ситуация в Великобритании — у страны практически не осталось стратегических запасов на зиму, заявил глава британской международной энергетической компании Centrica Крис О'Ши. Это делает Британию крайне зависимой от импорта и уязвимой к сбоям в поставках.

Ранее KP.RU писал, что цены на газ в Европе резко выросли из-за событий на Ближнем Востоке. Цена на Амстердамской бирже превысила 60 евро за мегаватт-час, достигнув самого высокого уровня с марта.