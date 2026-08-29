15-летний иподиакон Артемий погиб, спасая друга на пляже в Ярославле

Артемий погиб, спасая своего друга. ФОТО: Ярославская Митрополия

В Ярославле на пляже «Подзеленье» погиб 15-летний иподиакон Артемий. Он отдал жизнь, пытаясь спасти тонущего друга. Об этом пишет «КП-Ярославль».

Несмотря на прохладную погоду, подростки решили искупаться. Когда один из них начал тонуть, Артемий бросился на помощь. Дежурные спасатели вытащили обоих из воды и до приезда скорой помощи проводили реанимацию, однако медикам не удалось спасти юношу.

Ярославская митрополия и митрополит Ярославский и Ростовский Вадим выразили глубокие соболезнования родным погибшего. В официальном заявлении он отметил, что Артемий был глубоко верующим, отзывчивым и ответственным человеком. Прихожане Успенского храма, где служил юноша, вспоминают его как светлого подростка с ангельским образом во время богослужений, чей уход стал невосполнимой утратой для всей общины.

Напомним, зимой актер Андрей Хорошев, известный по сериалу «Адмиралъ», погиб, спасая человека в горячем источнике в Абхазии.