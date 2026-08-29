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НовостиПроисшествия29 августа 2026 10:28

11 человек пострадали при атаке БПЛА ВСУ на Ростовскую область

Одна девочка находится в тяжелом состоянии после атаки ВСУ на Ростовскую область
Марк СОКОЛОВ
11 человек пострадали при атаке БПЛА ВСУ на Ростовскую область

11 человек пострадали при атаке БПЛА ВСУ на Ростовскую область

Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области 11 человек пострадали при ночной атаке беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере Max.

По уточненным данным, трое пострадавших находятся в Аксайском районе. Большинству раненых потребовалась госпитализация.

«Всего в результате атаки БПЛА на Ростовскую область пострадали 11 человек. Двое направлены на амбулаторное лечение. На данный момент в больницах Ростова и Аксайского района находятся 9 человек, из них 4 ребенка», — написал Слюсарь.

Состояние восьми пациентов врачи оценивают как средней тяжести. Одна девочка находится в тяжелом состоянии, ей провели операцию. Медики продолжают оказывать пострадавшим необходимую помощь.

Немногим ранее в Ростовской области ввели локальный режим ЧС на территориях, пострадавших после другой воздушной атаки. В Каменске-Шахтинском тогда были повреждены 33 частных дома, пять нежилых помещений и четыре автомобиля. В Донецке пострадало остекление восьми частных домов. Власти организовали работу оперативных штабов и комиссий для оценки ущерба и помощи жителям.