11 человек пострадали при атаке БПЛА ВСУ на Ростовскую область Фото: Наталия ИЛЮШНИКОВА. Перейти в Фотобанк КП

В Ростовской области 11 человек пострадали при ночной атаке беспилотников ВСУ. Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсарь в мессенджере Max.

По уточненным данным, трое пострадавших находятся в Аксайском районе. Большинству раненых потребовалась госпитализация.

«Всего в результате атаки БПЛА на Ростовскую область пострадали 11 человек. Двое направлены на амбулаторное лечение. На данный момент в больницах Ростова и Аксайского района находятся 9 человек, из них 4 ребенка», — написал Слюсарь.

Состояние восьми пациентов врачи оценивают как средней тяжести. Одна девочка находится в тяжелом состоянии, ей провели операцию. Медики продолжают оказывать пострадавшим необходимую помощь.

Немногим ранее в Ростовской области ввели локальный режим ЧС на территориях, пострадавших после другой воздушной атаки. В Каменске-Шахтинском тогда были повреждены 33 частных дома, пять нежилых помещений и четыре автомобиля. В Донецке пострадало остекление восьми частных домов. Власти организовали работу оперативных штабов и комиссий для оценки ущерба и помощи жителям.